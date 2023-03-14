Казахстанка выступила в тандеме с российскими певцами в честь 150-летия Шаляпина

Фото: пресс-служба Русского дома в Астане

Главный концертмейстер государственного театра оперы и балета "Астана Опера" Елена Сахно приняла участие в концерте, посвященном к 150-летию Фёдора Шаляпина, передаёт BaigeNews.kz.

Елена Сахно известна не только казахстанским зрителям. Концертмейстер выступает на разных мировых площадках, она организатор нескольких десятков ярких авторских концертов в камерном зале "Астана Опера".

По словам музыканта, приглашение для участия в концерте она получила за месяц до его проведения. Произведения из репертуара Фёдора Шаляпина концертмейстер исполнила совместно с солистами российских оперных театров Владиславом Чижовым, Василием Упоровым и Ильей Марковым.

"У каждого певца свои технические и профессиональные особенности вокального аппарата. Какие-то произведения ложатся на голос, какие-то не очень. Поэтому для этого концерта был проведён тщательный отбор произведений. Необходимо было подобрать репертуар так, чтобы он подходил по голосу для певцов".

С коллегами по цеху Елена Сахно выступает не в первый раз.

"Каждый из них обаятелен и артистичен, при этом все они абсолютно разные в своих эмоциональных моментах. Певцы ярко и незабываемо представили произведения, которые исполнили", - делится впечатлениями казахстанская исполнительница.

Концертмейстер отмечает, что шедевры из репертуара Фёдора Шаляпина воспроизвести непросто, для этого потребовалась много репетиций.

"Он общепризнанный царь-бас начала 20-го века. Я много читала о нём. Он всегда восхищал меня не только вокальными данными, но и талантом артиста. В своих трактовках исполняемых произведений Шаляпин всегда старался находить новые акценты и нюансы. Текст для великого мастера всегда был очень важен, и он много работал над поиском новых красок и смысловых акцентов и преподносил это невероятно артистично. Всё это было незабываемо, феерично, публика всегда с восторгом принимала любое выступление Фёдора Ивановича".

Концерт посетило много поклонников творчества Шаляпина:

"Было приятно, что концерт посетило много зрителей. Зал был полон. Каждый номер встречался бурными аплодисментами. После мероприятия зрители выражали своё восхищение нашим выступлением. Многие из них знают и ценят творчество Фёдора Шаляпина. Благодарю организаторов за приглашение. Мы получили огромное удовольствие от этого мероприятия".

Помимо концерта идёт выставка, которая будет работать до первого июня.