Казахстанка вышла в четвертьфинал юниорского Australian Open
Сегодня, 15:45
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:45Сегодня, 15:45
135Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Асылжан Арыстанбекова успешно преодолела барьер второго круга юниорского открытого чемпионата Австралии в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.
Асылжан в дуэте Юлией Перапехиной из Беларуси обыграла пятую сеянную пару соревнования японок Хаю Киносита/Вакана Сонобе со счётом 6:4, 2:6, 10:7.
В 1/4 финала казахстанско-белорусскому дуэту предстоит сразиться со второй сеянной парой Juniors Australian Open - британками Минге Сюй/Ханна Клугман.
К сожалению, Амир Омарханов не смог пробиться в четвертьфинал Juniors Australian Open в парном разряде. Казахстанец в дуэте с южнокорейцем Чанджуном Кимом уступил во втором круге.
Асылжан в дуэте Юлией Перапехиной из Беларуси обыграла пятую сеянную пару соревнования японок Хаю Киносита/Вакана Сонобе со счётом 6:4, 2:6, 10:7.
В 1/4 финала казахстанско-белорусскому дуэту предстоит сразиться со второй сеянной парой Juniors Australian Open - британками Минге Сюй/Ханна Клугман.
К сожалению, Амир Омарханов не смог пробиться в четвертьфинал Juniors Australian Open в парном разряде. Казахстанец в дуэте с южнокорейцем Чанджуном Кимом уступил во втором круге.