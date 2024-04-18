Казахстанка возглавила рейтинг Азиатской теннисной федерации среди игроков до 16 лет

Казахстанские юниоры значительно улучшили позиции в мировых и континентальных рейтингах. В обновленном топ-листе Азиатской теннисной федерации (ATF) у девушек до 16 лет на первое место вышла казахстанка Аиша Сайран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.

Вторую позицию занимает ещё одна представительница Казахстана Аделина Маманфина.

В рейтинге Tennis Europe среди игроков до 14 лет Родион Трайгель поднялся на 27-ю строчку. Он дошёл до полуфинала чемпионата Азии, который завершился в Малайзии. У девушек в топ-100 по-прежнему Руслана Русланова, занимающая 80-ю строчку.



В самом значимом мировом юниорском рейтинге под эгидой ITF в топ-100 расположились сразу четыре казахстанца: Амир Омарханов – 13-й, Даниал Рахматуллаев – 68-й, Соня Жиенбаева – 30-я и Асылжан Арыстанбекова - 41-я. Все четверо имеют отличные шансы на попадание в основную сетку юниорского "Ролан Гаррос".