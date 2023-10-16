Казахстанка стала призёром международного турнира по фехтованию в Ташкенте

Представительница команды Казахстана по фехтованию на рапире Софья Актаева стала третьей на турнире Sattellite tournament, состоявшемся в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Она завоевала бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях.

Актаевой 16 лет. Данная награда стала для неё первой на взрослом уровне.