Казахстанка стала призёром международного турнира по фехтованию в Ташкенте
Сегодня, 22:30
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Сегодня, 22:30Сегодня, 22:30
210Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по фехтованию на рапире Софья Актаева стала третьей на турнире Sattellite tournament, состоявшемся в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Она завоевала бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях.
Актаевой 16 лет. Данная награда стала для неё первой на взрослом уровне.
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