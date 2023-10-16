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Казахстанка стала призёром международного турнира по фехтованию в Ташкенте

Сегодня, 22:30
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olympic.kz Сегодня, 22:30
Сегодня, 22:30
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Фото: olympic.kz

Представительница команды Казахстана по фехтованию на рапире Софья Актаева стала третьей на турнире Sattellite tournament, состоявшемся в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Она завоевала бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях.

Актаевой 16 лет. Данная награда стала для неё первой на взрослом уровне.

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