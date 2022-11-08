Казахстанка стала чемпионкой мира по пара дзюдо

Фото: instagram.com/committee_sport

Казахстанка Акмарал Науатбек выиграла золотую медаль на чемпионате мира по пара дзюдо, передаёт BaigeNews.kz.

В финале в весовой категории 48 килограммов Акмарал одержала победу над француженкой Ауриерес Мартинет Сандрин, являющейся двукратным призёром паралимпийских игр.

С 8 по 11 ноября в Баку проходит чемпионат мира по пара дзюдо. В соревнованиях принимают участие около 300 спортсменов из 41 стран мира. Казахстан представляют 18 спортсменов.

Впервые в истории независимого Казахстана золотую медаль на чемпионате мира по пара дзюдо завоевал казахстанец Олжас Оразалыулы в 2018 году в весе 60 килограммов.