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Казахстанка прыгнула с парашютом и сыграла на кобызе в небе

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astanatv.kz Сегодня, 01:25
Сегодня, 01:25
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Фото: astanatv.kz

Музыкант Ляйла Тажибаева прыгнула с парашютом и исполнила на кобызе в небе кюй Ыкыласа Дукенулы "Жез киік". Всё — в честь предстоящего Дня Республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

Музыкант прыгнула с высоты 3600 метров с инструктором и со своим инструментом на аэродроме Байсерке близ Алматы. Девушка призналась, что посвятила прыжок "празднику смелости", а когда перед подготовкой её спросили, не опасен ли такой музыкальный трюк, ответила: "Сейчас и проверим". 

К счастью, всё прошло на ура. Ляйла и её инструктор Тимофей Меркулов успешно приземлились, развернув голубой флаг Казахстана.

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