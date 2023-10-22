Казахстанка прыгнула с парашютом и сыграла на кобызе в небе

Музыкант Ляйла Тажибаева прыгнула с парашютом и исполнила на кобызе в небе кюй Ыкыласа Дукенулы "Жез киік". Всё — в честь предстоящего Дня Республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

Музыкант прыгнула с высоты 3600 метров с инструктором и со своим инструментом на аэродроме Байсерке близ Алматы. Девушка призналась, что посвятила прыжок "празднику смелости", а когда перед подготовкой её спросили, не опасен ли такой музыкальный трюк, ответила: "Сейчас и проверим".

К счастью, всё прошло на ура. Ляйла и её инструктор Тимофей Меркулов успешно приземлились, развернув голубой флаг Казахстана.