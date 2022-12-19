Казахстанка открыла в Париже бутик модной одежды

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В сердце модного квартала Парижа открылся бутик, который будет продвигать творения казахстанских кутюрье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Дизайнер Гульнур Мамежанова мечтает создать настоящий концепт-стор, посвящённый моде нашей страны. Сама Гульнур вот уже несколько лет создаёт авторские наряды в единственном экземпляре, которые полюбились парижанам. Владелица бутика уверена, что помимо одежды здесь могут иметь успех украшения и даже домашний декор.

Публика буржуазного квартала Марэ, известная взыскательным вкусом, с удовольствием открывает для себя новую модную географию. Бутик в Париже является единственным, где можно приобрести наряды от казахстанских дизайнеров.

"Не для того, чтобы зарабатывать деньги. Конечно, это очень важно, так как мы живем в материальном мире. А чтобы презентовать нашу страну. Границы открыты, благодаря этому я здесь, во Франции. Мы должны показать нашу страну, презентовать ее людям, которые тут живут. К тому же это туристический квартал, здесь много туристов", - рассказывает дизайнер Гульнур Мамежанова. "Мы здесь много разговариваем, пока выбираем одежду, примеряем, пока ее подгонят, и она много рассказывает о Казахстане. Это здорово, потому что я мало что знала об этой стране. Это очень интересно, это расширяет кругозор и появляется чувство привязанности к новому, что ты открываешь", - говорит покупатель Надин Жормелан.

В свою очередь дизайнер Леди Жуани отмечает, что в таком районе, нетипичном для Парижа сосредоточены модельеры, такие как она, которые экспериментируют с формами, со всем остальным.