Финпирамиду под видом инвестиций в ВИЭ организовала казахстанка

Организатор структурного подразделения финансовой пирамиды "Eolus" на территории Астаны приговорена к шести годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

По информации ведомства, в 2023 году она арендовала офис и зарегистрировала ТОО "ENERGY EOLUS QAZAQSTAN", с целью привлечения денег физических лиц под видом вложения в возобновляемые источники энергии, якобы находящиеся в США.

"Денежные средства вкладчиков привлекались в виде криптовалюты и для учета и перераспределения отражались на платформе "energyeolus.info", созданной зарубежными хакерами. В Астане привлечено 535 человек, которые вложили свои денежные средства. По решению суда криптовалюта в размере 408 тыс. USDt, эквивалентных 187 млн тенге конфискована в доход государства", - говорится в сообщении.

Приговором суда организатор признана виновной и приговорена к лишению свободы сроком на 6 лет с конфискацией имущества, и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 5 лет.



