Казахстанец завоевал "серебро" Азиады в соревнованиях по батутной гимнастике
Сегодня, 16:51
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Сегодня, 16:51Сегодня, 16:51
164Фото: qaz_olympics/Турар Казангапов
Казахстанец Данил Мусабаев стал серебряным призёром Азиады в соревнованиях по батутной гимнастике, передаёт BaigeNews.kz.
В индивидуальных соревнованиях он набрал 57.270 балла.
Первое место занял Ян Лангю из Китая (59.850), третье – японец Хирото Ямада (57.100).
Данил родом из Караганды. Его тренирует Сергей Вертянкин.
В 2022 году Мусабаев впервые в истории казахстанского спорта стал обладателем Кубка мира и первым в мировом рейтинге по индивидуальным прыжкам на батуте.
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