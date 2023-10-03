Казахстанец завоевал "серебро" Азиады в соревнованиях по батутной гимнастике

Казахстанец Данил Мусабаев стал серебряным призёром Азиады в соревнованиях по батутной гимнастике, передаёт BaigeNews.kz.

В индивидуальных соревнованиях он набрал 57.270 балла.

Первое место занял Ян Лангю из Китая (59.850), третье – японец Хирото Ямада (57.100).

Данил родом из Караганды. Его тренирует Сергей Вертянкин.

В 2022 году Мусабаев впервые в истории казахстанского спорта стал обладателем Кубка мира и первым в мировом рейтинге по индивидуальным прыжкам на батуте.