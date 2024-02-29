Казахстанец занял второе место на международном конкурсе скрипачей

В Германии состоялся второй Штутгартский международный конкурс скрипачей Guadanini Foundation. Казахстан на престижном музыкальном состязании достойно представил скрипач Руслан Талас, передаёт BaigeNews.kz.

Первое место на конкурсе заняла скрипачка Анна Им из Южной Кореи, вторым стал Руслан Талас, на третьем месте американец Мэтью Хаккарайнен.

25-летний казахстанец не раз становился лауреатом и дипломантом крупных международных музыкальных конкурсов. В 2022 году он победил на WorldVision. Его знают в Латинской Америке и в США. А в Европе уже прозвали казахским Паганини.

Руслан окончил Национальную академию музыки в Астане, куда поступил в возрасте семи лет. Продолжил обучение в Центральной музыкальной школе в Москве, а с 2021 года является магистрантом Лозанской академии музыки (Швейцария) в классе легендарной скрипачки современности Джанин Янсен.