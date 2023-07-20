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НОК РК Сегодня, 12:00
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Сегодня, 12:00
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Фото: НОК РК

Казахстанец выиграл чемпионат мира по пулевой стрельбе

Казахстанец Никита Чирюкин завоевал золотую медаль на чемпионате мира по пулевой стрельбе среди юниоров в Чханвоне (Южная Корея), передаёт BaigeNews.kz.

Чирюкин стал лучшим в стрельбе из пистолета с 25 метров. 

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Сегодня, 12:00
108
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