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108Фото: НОК РК
Казахстанец выиграл чемпионат мира по пулевой стрельбе
Казахстанец Никита Чирюкин завоевал золотую медаль на чемпионате мира по пулевой стрельбе среди юниоров в Чханвоне (Южная Корея), передаёт BaigeNews.kz.
Чирюкин стал лучшим в стрельбе из пистолета с 25 метров.
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