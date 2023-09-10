Казахстанец выиграл бой за титул WBO
Сегодня, 21:55
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Сегодня, 21:55Сегодня, 21:55
185Фото: sports.kz
Казахстанский боксёр-профессионал Али Балоев выиграл бой за пояс WBO Global в тяжёлом весе (до 90,7 килограмма) на вечере бокса в китайском Ухане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В главном событии шоу Балоев провёл поединок с 43-летним французом Сирилом Макиади. Противостояние продлилось все десять раундов и закончилось победой казахстанца единогласным решением судей - 99:91, 100:90, 100:90.
30-летний Али Балоев одержал 13-ю победу в профессиональной карьере. Сирил Макиади потерпел четвёртое поражение.
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