Казахстанец выиграл бой за титул WBO

Казахстанский боксёр-профессионал Али Балоев выиграл бой за пояс WBO Global в тяжёлом весе (до 90,7 килограмма) на вечере бокса в китайском Ухане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В главном событии шоу Балоев провёл поединок с 43-летним французом Сирилом Макиади. Противостояние продлилось все десять раундов и закончилось победой казахстанца единогласным решением судей - 99:91, 100:90, 100:90.

30-летний Али Балоев одержал 13-ю победу в профессиональной карьере. Сирил Макиади потерпел четвёртое поражение.