  • 17 Апреля, 22:10
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Казахстанец возглавил мировой рейтинг борцов UWW

Сегодня, 20:50
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UWW Сегодня, 20:50
Сегодня, 20:50
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Фото: UWW

Один из лидеров команды Казахстана по вольной борьбе Азамат Даулетбеков возглавил обновлённый мировой рейтинг Объединённого мира борьбы (UWW), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz. 

После победы на чемпионате Азии в Бишкеке Азамат занял первое место топ-листе в весовой категории до 86 килограммов. В его активе 52 400 очков.

На втором месте находится американец Дэвид Тейлор - 45 000 очков. Третьим в рейтинге стоит Амин Майлз из Сан-Марино - 44 000. 

Азамат Даулетбеков после победы в Бишкеке стал трёхкратным чемпионом Азии. Ранее он принес команде олимпийскую лицензию.

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