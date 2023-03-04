Казахстанец узнал о тайном браке cвоей супруги и подал иск

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Казахстанец узнал о тайном браке своей законной супруги после пяти лет совместной жизни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт суда Астаны.

По данным суда, мужчина лет назад в городе Дубай вступил в брак с женщиной. Брак был зарегистрирован в посольстве, а затем и в органах РАГС на территории Казахстана, в период совместного проживания родился ребёнок.

В дальнейшем семья переехала в Грузию, где пара получила вид на жительство. И при получении документов глава семьи А. узнал, что его супруга семь лет назад вТбилиси зарегистрировала брак с гражданином Грузии.

А. обратился в суд с иском к супруге о признании брака недействительным, пояснив, что о предыдущем браке супруги ничего не знал.

Суд, сославшись на законодательство, иск удовлетворил и признал недействительным брак, зарегистрированный в 2018 году в генеральном консульстве РК в городе Дубай.

Ответчик обратилась в суд Астаны с апелляционной жалобой. Но суд апелляционной инстанции оставил решение суда без изменения.

Решение вступило в законную силу.



