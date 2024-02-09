Казахстанец угрожал взорвать офис мобильного оператора

Мужчина угрожал взрывом и расправой сотрудникам call-центра мобильного оператора Tele2, передаёт BaigeNews.kz.

В полицию о случившемся сообщила оператор.

"Задержан 36-летний уроженец Туркестанской области, работающий грузчиком на алматинском рынке "Строй Сити". Придя на работу, мужчина обнаружил, что у него отсутствует подключение к Интернету. Он позвонил со своего сотового телефона в контакт-центр Tele2 и пожаловался на плохое качество связи. Девушка-оператор ответила, что абоненту необходимо переподключить тариф и произвести оплату в размере 4 000 тенге. Мужчина поддался эмоциям, стал выражаться нецензурной бранью и пригрозил необратимыми последствиями. Позже он признался, что даже не помнит, о чем говорил на тот момент", - сообщили в пресс-службе ДКНБ Алматы.