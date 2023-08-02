Казахстанец стал призёром чемпионата мира по пара плаванию

Казахстанец Нурдаулет Жумагали завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по пара плаванию в Англии, передаёт BaigeNews.kz.

В заплыве на 100 метров брассом он завершил дистанцию за 1:05.16 секунд.

Первым на дистанции финишировал спортсмен из Германии Енгел Талисо, показавший время 1:03.26, третьим стал представитель США Давид Абрахамс со временем 1:05.55.

Чемпионат мира по пара плаванию проходит с 31 июля по 6 августа в Манчестере (Англия). В соревнованиях принимают участие более 600 спортсменов из 67 стран мира.

Казахстан на первенстве представляют пять спортсменов: Нурдаулет Жумагали, Сиязбек Далиев, Роман Потапов, Наталья Звягинцева и Андрей Афанасьев.