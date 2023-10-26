Казахстанец стал чемпионом Азиатских игр по пара легкой атлетике

Дастан Мукашбеков стал обладателем золотой медали по пара легкой атлетике (ядро) на Азиатских пара играх в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.

Его результат - 15,74 м. А также, в этой категории казахстанец Иван Зелезняк завоевал бронзовую медаль с результатом 12,39 м, а второе место досталось спортсмену из ОАЭ.

"Поздравляю Дастана с этой победой! Сегодня он показал выдающееся мастерство и уверенность. Желаю ему достичь не менее высоких результатов в будущем" – отметил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

Отметим, что это шестая золотая медаль для сборной Казахстана на этих Азиатских пара играх.

Кроме того, сегодня медали завоевали пара спортсмены по велоспорту Кенжеғұл Сейітжан и Антон Лаврентьев (бронза).

Раушан Койшибаева завоевала серебряную медаль по пара пауэрлифтингу. Выступая в весовой категории 73 кг, она подняла 119 кг.

Бронзу взяла мужская команда по шахматам.

Казахстанец Рахметжан Хамаев завоевал бронзовую медаль по пара пауэрлифтингу.