Казахстанец стал чемпионом Азиатских игр по пара легкой атлетике
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Дастан Мукашбеков стал обладателем золотой медали по пара легкой атлетике (ядро) на Азиатских пара играх в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.
Его результат - 15,74 м. А также, в этой категории казахстанец Иван Зелезняк завоевал бронзовую медаль с результатом 12,39 м, а второе место досталось спортсмену из ОАЭ.
"Поздравляю Дастана с этой победой! Сегодня он показал выдающееся мастерство и уверенность. Желаю ему достичь не менее высоких результатов в будущем" – отметил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.
Отметим, что это шестая золотая медаль для сборной Казахстана на этих Азиатских пара играх.
Кроме того, сегодня медали завоевали пара спортсмены по велоспорту Кенжеғұл Сейітжан и Антон Лаврентьев (бронза).
Раушан Койшибаева завоевала серебряную медаль по пара пауэрлифтингу. Выступая в весовой категории 73 кг, она подняла 119 кг.
Бронзу взяла мужская команда по шахматам.
Казахстанец Рахметжан Хамаев завоевал бронзовую медаль по пара пауэрлифтингу.
Самое читаемое
- Анкара разрывает энергосотрудничество с Израилем
- Появились новые шокирующие подробности трагедии в Петропавловске
- Никаких Саке-Баке не будет: в Костанае прошли слушания по будущей АЭС
- Двойная переплата, качество, утильсбор– что пугает желающих купить авто казахстанцев
- Комфортная школа на берегу Иртыша: судоремонтный завод под угрозой закрытия в Павлодаре