Казахстанец спустя 10 лет поисков нашёл могилу погибшего во время войны дяди

Фото: ДГД по Мангистауской области

Спустя 10 лет поисков казахстанец Ахметкали Наренбаев нашёл могилу погибшего во время Великой Отечественной войны дяди, передаёт BaigeNews.kz.

Ахметкали Наренбаев — житель Бейнеуского района Мангистауской области, занимает должность заместителя руководителя таможенного поста "Бейнеу" ДГД региона. Его историю рассказали в ДГД.

Благодаря сайту "Память народа" Ахметкали Наренбаев смог найти место захоронения предка. Оказалось, что он был захоронен в братской могиле в лесу в Новгородской области (бывшей Ленинградской). Красноармеец Афуажан Демегенов погиб на поле сражения в Ленинградской области ещё в 1942 году. К сожалению, фамилия и имя были записаны неверно, поэтому долгие годы семья солдата не могла выяснить, где нашёл свой последний приют их отец, дед и прадед.

Спустя 80 лет Ахметкали Наренбаев посетил могилу своего предка.

"Содействие и помощь родным солдата оказали администрация Медниковского сельского поселения Старорусского района во главе с Ивановой Юлией Валерьевной и одноклассница Ахметкали, проживающая в Санкт-Петербурге, Голощапова Лариса Геннадьевна (именно она взяла на себя львиную долю переписок, переговоры и организацию). Ахметкали Наренбаев с товарищами, представителями администрации и комиссариата почтили память погибшего героя минутой молчания, возложили цветы и горсть родной земли к братской могиле героев на Воинском мемориальном захоронении", — сообщается в пресс-релизе ДГД.