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ДГД по Мангистауской области Сегодня, 01:20
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Сегодня, 01:20
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Фото: ДГД по Мангистауской области

Казахстанец спустя 10 лет поисков нашёл могилу погибшего во время войны дяди

Спустя 10 лет поисков казахстанец Ахметкали Наренбаев нашёл могилу погибшего во время Великой Отечественной войны дяди, передаёт BaigeNews.kz.

Ахметкали Наренбаев — житель Бейнеуского района Мангистауской области, занимает должность заместителя руководителя таможенного поста "Бейнеу" ДГД региона. Его историю рассказали в ДГД.

Благодаря сайту "Память народа" Ахметкали Наренбаев смог найти место захоронения предка. Оказалось, что он был захоронен в братской могиле в лесу в Новгородской области (бывшей Ленинградской). Красноармеец Афуажан Демегенов погиб на поле сражения в Ленинградской области ещё в 1942 году. К сожалению, фамилия и имя были записаны неверно, поэтому долгие годы семья солдата не могла выяснить, где нашёл свой последний приют их отец, дед и прадед. 

Спустя 80 лет Ахметкали Наренбаев посетил могилу своего предка. 

"Содействие и помощь родным солдата оказали администрация Медниковского сельского поселения Старорусского района во главе с Ивановой Юлией Валерьевной и одноклассница Ахметкали, проживающая в Санкт-Петербурге, Голощапова Лариса Геннадьевна (именно она взяла на себя львиную долю переписок, переговоры и организацию). Ахметкали Наренбаев с товарищами, представителями администрации и комиссариата почтили память погибшего героя минутой молчания, возложили цветы и горсть родной земли к братской могиле героев на Воинском мемориальном захоронении", — сообщается в пресс-релизе ДГД.

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Сегодня, 01:20
161
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