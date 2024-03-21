Казахстанец пробился в полуфинал турнира по боксу в Литве

Казахстанский боксёр Фарух Токтасынов блестяще дебютировал на международном турнире в литовском Каунасе, передает Sports.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.

Токтасынов выступал в категории до 71 килограмма.

"На международном турнире Альгардиса Шоцикаса Фарух Токтасынов провёл свой первый бой и одержал яркую победу. Его соперник Матеуш Урбан из Польши, тоже упорный боксёр, не умеющий легко отступать и даже любящий драться с опущенными руками. Он грамотен в обороне, умеет точно наносить удары в атаке. Несмотря на это Фарух выиграл и вышел в полуфинал", — сообщили в федерации.