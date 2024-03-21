Казахстанец пробился в полуфинал турнира по боксу в Литве
Сегодня, 22:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:49Сегодня, 22:49
57Фото: instagram.com/boxingkazakhstan
Казахстанский боксёр Фарух Токтасынов блестяще дебютировал на международном турнире в литовском Каунасе, передает Sports.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.
Токтасынов выступал в категории до 71 килограмма.
"На международном турнире Альгардиса Шоцикаса Фарух Токтасынов провёл свой первый бой и одержал яркую победу. Его соперник Матеуш Урбан из Польши, тоже упорный боксёр, не умеющий легко отступать и даже любящий драться с опущенными руками. Он грамотен в обороне, умеет точно наносить удары в атаке. Несмотря на это Фарух выиграл и вышел в полуфинал", — сообщили в федерации.
Отмечается, что следующим соперником станет украинец Александр Трофимчук.
Самое читаемое
- Действующий герб представляет собой видоизмененный герб Казахской ССР - депутаты
- В юрты заходить можно: Для семейчан к Наурызу готовят культурный сюрприз
- Какое наказание понесли сотрудники, допустившие побег Кудебаева
- "Неправильно комментировать" – Саденов о задержании своего предшественника
- О местонахождении Масимова сообщил глава МВД