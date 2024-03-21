  • 21 Марта, 23:12
  • BAIGENEWS

Казахстанец пробился в полуфинал турнира по боксу в Литве

Сегодня, 22:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
instagram.com/boxingkazakhstan Сегодня, 22:49
Сегодня, 22:49
57
Фото: instagram.com/boxingkazakhstan

Казахстанский боксёр Фарух Токтасынов блестяще дебютировал на международном турнире в литовском Каунасе, передает Sports.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.

Токтасынов выступал в категории до 71 килограмма.

"На международном турнире Альгардиса Шоцикаса Фарух Токтасынов провёл свой первый бой и одержал яркую победу. Его соперник Матеуш Урбан из Польши, тоже упорный боксёр, не умеющий легко отступать и даже любящий драться с опущенными руками. Он грамотен в обороне, умеет точно наносить удары в атаке. Несмотря на это Фарух выиграл и вышел в полуфинал", — сообщили в федерации. 

Отмечается, что следующим соперником станет украинец Александр Трофимчук.

Самое читаемое

Наверх