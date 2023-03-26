Казахстанец из зала "Канело" нокаутировал мексиканца у него на родине

Фото: sports.kz

Казахстанский боксер Евгений Павлов провёл свой очередной бой на профессиональном ринге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Павлов выступил в рамках вечера бокса в мексиканском Мехикали, а его соперником выступил местный боец Хуан Карлос Мирелес.

Поединок во второй легчайшей весовой категории был запланирован на восемь раундов и завершился в итоге в пользу Евгения после технического нокаута во второй трехминутке. Таким образом, Павлов одержал девятую победу в карьере, а Мирелес потерпел четвертое поражение в профи.

Стоит отметить, что Евгений Павлов является обладателем титула WBA International, а также тренируется в одном зале с "абсолютом" второго среднего веса Саулем "Канело" Альваресом.