Казахстанец из глубинки на грант акима запустит производство обуви

Обувь под торговой маркой Shet brand планирует выпускать предприниматель из села Кызылкой Шетского района Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.



32-летний Нуртилек Бектурсынов удостоился гранта акима Шетского района на расширение обувного цеха. По образованию он портной-модельер. С лёгкостью может сшить как национальную одежду, так и классические костюмы. А несколько лет назад обучился азам обувного дела. Мастер-универсал имеет опыт работы со швейными производствами области, сотрудничает с Карагандинской обувной фабрикой и модным домом "Нурасем".

"Я учился в колледже в Кокшетау. Постоянно стараюсь повышать свой уровень знаний. Шью на заказ как национальные шапаны, которые импортируются даже за границу, так и различного рода кожаную обувь. Ассортимент продукции, которую я могу изготовить, очень обширный, – говорит Нуртилек. – Несколько лет назад вернулся в родное село, где открыл свой обувной цех на дому. Также шью всё, что пользуется спросом. Мне помогают супруга и мама. Если поступают крупные заказы, привлекаю местных рукодельниц. Также занимаюсь ремонтом обуви".

В конкурсе грантов Нуртилек решил участвовать для расширения цеха. Он отмечает, что пошив обуви требует больших затрат.

"Шью обувь из натуральной кожи. Мне необходимо дорогостоящее оборудование. Я выиграл грант в размере миллиона тенге. Но, если честно, этих денег недостаточно, чтобы расширить производство. Планирую участвовать в конкурсе грантов акима области и других госпрограммах. У меня непростой проект, потому что в нашей области, и даже в стране, мало тех, кто шьёт обувь. В основном на рынке импорт. А я хочу запустить линию под маркой Shet brand", — сказал предприниматель.

Одна из проблем, с которой столкнулся предприниматель, – дефицит кадров. Для её решения Нуртилек готов проводить индивидуальное обучение желающих.

"Я бы хотел, чтобы в наших колледжах обучали специалистов обувного дела. Ведь это бы решило проблему дефицита кадров. В свою очередь при расширении цеха, на первых порах, готов взять на работу до 10 человек. Уже сейчас я заключил договоры о сотрудничестве с тремя крупными компаниями, которые заинтересованы в моей продукции. Но для полноценной работы с ними нужны квалифицированные специалисты и современное оборудование", – добавил Нуртилек.

Перспективность проекта подтверждает и руководитель Молодёжного ресурсного центра Шетского района Асхат Ахметов.

"Я лично ездил в цех Нуртилека и видел его работы. Перед тем, как объявить конкурс, мы объездили все отдалённые сёла района, максимально оповестили молодёжь. Всего на конкурс было подано более 20 заявок, гранты получили 12 человек", – рассказал Асхат Ахметов.