Казахстанец Даррен Диц забросил победную шайбу и выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА

Фото: ЦСКА

Московский ЦСКА, за который выступает защитник сборной Казахстана по хоккею Даррен Диц, стал победителем Кубка Гагарина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В решающем матче армейцы в Казани обыграли "Ак Барс" со счетом 3:2 и выиграли финальную серию с общим счетом 4-3.

Диц стал автором победной шайбы. Он отличился на 32-й минуте встречи, забросив от синей линии в ворота казанцев третью шайбу, которая в итоге стала решающей. Перед этим же Диц едва не пострадал от грубого силового приема, некоторое время он не мог подняться со льда.