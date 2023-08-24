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Казахстанец арестован по делу о гибели людей в подземелье Москвы

Сегодня, 15:19
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topnews.ru Сегодня, 15:19
Сегодня, 15:19
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Фото: topnews.ru

Гражданин Казахстана, генеральный директор онлайн-магазина экскурсий Александр Ким заключен под стражу решением Замоскворецкого суда Москвы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

По данным официального портала судов общей юрисдикции, 23 августа Замоскворецким судом города Москвы проведено заседание в рамках рассмотрения ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александра Кима.

Гражданин Казахстана обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). За совершение данного деяния предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до 10 лет.

Кроме того, 23 августа также был арестован второй обвиняемый по делу о гибели людей в водосточном коллекторе Москвы организатор подземных экскурсий Никита Дубас.

Обвиняемые будут находиться под стражей до 21 октября.

Ранее сообщалось, что нелегальная экскурсия, участники которой пропали без вести, проходила в Москве 20 августа. Когда начался сильный ливень, вода резко поднялась, и спастись у диггеров шансов практически не было. Погибли восемь человек, их тела найдены в реке Неглинке.

Уголовное дело в отношении Александра Кима находится на контроле консульской службы посольства Казахстана в России.

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