Казахстан завоевал "золото" чемпионата мира по греко-римской борьбе
Сегодня, 04:12
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 04:12Сегодня, 04:12
133Фото: Sports.kz
Борец греко-римского стиля из Казахстана Исхар Курбаев завоевал золотую медаль чемпионата мира до 20 лет, который в эти дни проходит в столице Иордании Аммане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В весовой категории до 55 килограммов казахстанский борец выиграл золотую медаль, в финале одержав победу над представителем Азербайджана с разгромным счетом 5:1. До финальной схватки Исхар выиграл три схватки над борцами из Турции, Туркменистана и Кыргызстана.
Отметим, что Курбаев два раза становился призером чемпионатов Азии. В 2018-ом году борец из Казахстана выиграл бронзовую медаль мирового первенства в этой же весовой категории.
Самое читаемое
- Жительница Шымкента заявила, что в местном озере завелся крокодил
- Обматерившая Рыбакину чемпионка "Ролан Гаррос" наорала на тренера Елены
- Полмиллиона в месяц получает студент, подрабатывающий пастухом в СКО
- В США человеку со смертью мозга пересадили почки свиньи
- Школьник опоздал на встречу с Токаевым, причина умилила всех