  • 20 Августа, 05:01
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Казахстан завоевал "золото" чемпионата мира по греко-римской борьбе

Сегодня, 04:12
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Sports.kz Сегодня, 04:12
Сегодня, 04:12
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Фото: Sports.kz

Борец греко-римского стиля из Казахстана Исхар Курбаев завоевал золотую медаль чемпионата мира до 20 лет, который в эти дни проходит в столице Иордании Аммане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 55 килограммов казахстанский борец выиграл золотую медаль, в финале одержав победу над представителем Азербайджана с разгромным счетом 5:1. До финальной схватки Исхар выиграл три схватки над борцами из Турции, Туркменистана и Кыргызстана.

Отметим, что Курбаев два раза становился призером чемпионатов Азии. В 2018-ом году борец из Казахстана выиграл бронзовую медаль мирового первенства в этой же весовой категории. 

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