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instagram.com/kazakhstan_fencing/ Сегодня, 04:50
426
Фото: instagram.com/kazakhstan_fencing/

Казахстан завоевал серебро на чемпионате Азии по фехтованию

Казахстанские шпажистки завоевали серебро в командных соревнованиях на молодежном чемпионате Азии в Кувейте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на на пресс-службу Федерации фехтования Казахстана.

В составе команды выступали София Николайчук, Владислава Андреева, Александра Тамбовцева и Виктория Кайдарова.

Отметим, что в копилке сборной Казахстана четыре бронзы, одна золотая и две серебряных медали.

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#спорт #серебро
Журналист
Сегодня, 04:50
426
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