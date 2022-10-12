Казахстан завоевал серебро на чемпионате Азии по фехтованию

Фото: instagram.com/kazakhstan_fencing/

Казахстанские шпажистки завоевали серебро в командных соревнованиях на молодежном чемпионате Азии в Кувейте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на на пресс-службу Федерации фехтования Казахстана.

В составе команды выступали София Николайчук, Владислава Андреева, Александра Тамбовцева и Виктория Кайдарова.

Отметим, что в копилке сборной Казахстана четыре бронзы, одна золотая и две серебряных медали.