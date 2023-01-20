Казахстан завоевал пятую медаль Универсиады-2023

Женская сборная Казахстана по лыжным гонкам выиграла медаль на Универсиаде-2023, которая проходит в американском Лэйк-Плэсиде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В эстафете 3×5 километров казахстанские лыжницы завоевали бронзовую медаль, уступив лишь финским и норвежским спортсменкам. При этом сборная Казахстана проиграла чемпионкам из Финляндии 12.4 секунд, а норвежкам - 11.7 секунд. Вслед за казахстанками финишировали японские лыжницы, которые отстали от них на 5.6 секунд.

В составе сборной Казахстана выступили Айша Ракишева, Надежда Степашкина и Ксения Шалыгина.

Отметим, что данная медаль стала для казахстанских спортсменов пятой на Универсиаде-2023 в США.