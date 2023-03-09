Казахстан завоевал медаль на чемпионате Азии по фехтованию

Фото: instagram.com/kazakhstan_fencing

Казахстанские спортсмены завоевали бронзовую медаль на чемпионате Азии по фехтованию среди юниоров в Такшенте, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Федерации фехтования, команда наших юниоров-саблистов в составе Бексултан Абжал, Куаныш Эргашбай, Нурсат Айтмырза и Кайназар Нуркатулы поднялась на третью ступень пьедестала почёта Чемпионата Азии по фехтованию среди юниоров и кадетов в Ташкенте.

Казахстанцы уступили в полуфинале победителям - хозяевам турнира сборной Узбекистана со счетом 29:45, но подтвердили свое право на бронзу в сражении за 3-е место со сборной Японии (45:37).