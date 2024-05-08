Казахстан завоевал "бронзу" на чемпионате Азии по маутинбайку
Вчера, 18:16
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 18:16Вчера, 18:16
322Фото: olympic.kz
В малайзийском Путраджае проходит чемпионат Азии по маунтинбайку. Казахстанская команда отметилась на нем бронзовой медалью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Казахстан показал третий результат в смешанной эстафете. Первым стал Китай, а серебряная медаль досталась Индонезии.
Казахстан в этом виде соревновательной программы представили Алина Саркулова, Денис Сергиенко, Ильяс Рахимов, Никита Галкин, Евгения Заам и Мадина Журтыбаева.
Самое читаемое
- Разведчик, артиллерист и логист: об особенностях службы рассказали казахстанские военные
- Сенсацией завершился бой Казахстан — Индия в финале чемпионата Азии по боксу
- Трое мужчин из Канады стали отцами 600 детей
- Жена дипломата заявила о бытовом насилии: она возвращается в Казахстан
- В суде над Трампом весь день допрашивали порноактрису