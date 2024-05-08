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Казахстан завоевал "бронзу" на чемпионате Азии по маутинбайку

Вчера, 18:16
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olympic.kz Вчера, 18:16
Вчера, 18:16
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Фото: olympic.kz

В малайзийском Путраджае проходит чемпионат Азии по маунтинбайку. Казахстанская команда отметилась на нем бронзовой медалью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Казахстан показал третий результат в смешанной эстафете. Первым стал Китай, а серебряная медаль досталась Индонезии.

Казахстан в этом виде соревновательной программы представили Алина Саркулова, Денис Сергиенко, Ильяс Рахимов, Никита Галкин, Евгения Заам и Мадина Журтыбаева.

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