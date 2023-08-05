Казахстан завоевал 14-ю медаль Универсиады-2023 в Китае

В китайском Чэнду продолжается летняя Универсиада-2023, участие в которой принимают и казахстанские спортсмены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Мужская сборная по таэквондо в составе Абдурахмона Марипова, Бейбарыса Каблана, Бексултана Мусахана и Шамсата Дуйсенова стала обладателем "бронзы" в командных соревнованиях.

Таэквондисты из Казахстана дошли до полуфинала, где уступили будущим серебряным призерам из Ирана, тем самым оставшись с бронзовыми медалями. "Золото" выиграли южнокорейцы, а второй комплект бронзовых наград ушел Китаю.

Таким образом, в копилке Казахстана на этой Универсиаде уже 14 медалей: одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых.

Универсиада стартовала 28 июля в китайском Чэнду и продлится до 8 августа. Казахстан представляют 93 спорта по 11 видам спорта — стрельба из лука, пулевая стрельба, легкая атлетика, спортивная гимнастика, дзюдо, художественная гимнастика, настольный теннис, таеквондо, ушу, плавание и фехтование.