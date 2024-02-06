Казахстан занял шестое место по количеству землетрясений

Казахстан поднялся сразу на 58 позиций и занял шестое место по количеству землетрясений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Согласно данным earthquakelist.org, в 2024 году больше всего землетрясений произошло в Японии: 204 случая, наибольшая магнитуда — 7,5 балла. Далее идут Мексика (180 случаев, наибольшая магнитуда — 6,1), Индонезия (169 случаев, наибольшая магнитуда — 5,6). Также землетрясения часто случались в Китае, Кыргызстане, Казахстане, на Филиппинах, в Чили, Гватемале и Перу.

В Казахстане зарегистрировали более 120 землетрясений, наибольшая магнитуда — семь баллов (то самое землетрясение в 262 км к юго-востоку от Алматы).

Наша страна занимает шестое место из 100 в мире. Причём в этом рейтинге Казахстан поднялся сразу на 58 позиций по сравнению с полным 2023 годом. В 2023 году в республике зарегистрировали 55 землетрясений, наибольшая магнитуда составила 5,3 балла.

Последнее на момент формирования рейтинга землетрясение в Казахстане было зарегистрировано в Таразе 2 февраля в 02:14 по времени Астаны, его магнитуда составила 4,4 балла.

Напомним, в ночь на 6 января в 2:16 часов по времени Астаны казахстанские сейсмологи зарегистрировали подземные толчки на территории Китая, в Казахстане землетрясение не ощущалось.