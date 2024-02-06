Очередной афтершок зафиксировали казахстанские сейсмологи
Сегодня, 09:14
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Сегодня, 09:14Сегодня, 09:14
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В ночь на 6 января в 2:16 часов по времени Астаны казахстанские сейсмологи зарегистрировали подземные толчки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "СОМЭ".
Сообщается, что эпицентр землетрясения расположен в 275 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая. Это был афтершок.
"Энергетический класс землетрясения - 9.7. Магнитуда MPV - 4.1. Координаты эпицентра: 41.07 градуса северной широты,78.59 градуса восточной долготы. Глубина 15 километров", - сообщили в СОМЭ.
По данным сейсмологов, на территории Казахстана данный афтершок не ощущался.
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