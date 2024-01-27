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Казахстан взял бронзу на Гран-при по дзюдо в Португалии

Сегодня, 08:41
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olympic.kz Сегодня, 08:41
Сегодня, 08:41
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Фото: olympic.kz

Представительница команды Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова стала обладательницей бронзовой медали международного турнира серии Гран-при в Одивеласе (Португалия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В схватке за третье место ей противостояла Сила Ерсин из Турции. Казахстанка владела преимуществом, что в итоге вылилось в победу над соперницей. Ерсин трижды получила предупреждение и потерпела досрочное поражение.

Добавим, что Абиба Абужакынова представляла страну на турнире в весе до 48 килограммов.

Матч Гран-при, проходящий в португальском Одивелаше, считается первым официальным рейтинговым соревнованием сезона-2024.

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