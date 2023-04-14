  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Казахстан выиграл первый матч у Польши в Кубке Билли Джин Кинг
ktf.kz Сегодня, 16:16
454
Сегодня, 16:16
454
Фото: ktf.kz

Казахстан выиграл первый матч у Польши в Кубке Билли Джин Кинг

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева ,занимающая 45-е место в рейтинге WTA, обыграла 19 ракетку мира Магду Линет из Польши в первом матче Кубка Билли Джин Кинг, передает BaigeNews.kz.

Путинцева победила в двух сетах - 7:5, 6:3 и вывела Казахстан вперёд в противостоянии с Польшей.

Встреча продолжалась час и 47 минут.

В первом сете Путинцева уступала со счётом 0:4, но смогла-таки вырвать победу.

В следующем матче на корте сойдутся Елена Рыбакина (7-е место в рейтинге WTA) и Вероника Фальковска, занимающая в топ-листе 263-е место.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:16
454
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх