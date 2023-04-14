Казахстан выиграл первый матч у Польши в Кубке Билли Джин Кинг

Фото: ktf.kz

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева ,занимающая 45-е место в рейтинге WTA, обыграла 19 ракетку мира Магду Линет из Польши в первом матче Кубка Билли Джин Кинг, передает BaigeNews.kz.

Путинцева победила в двух сетах - 7:5, 6:3 и вывела Казахстан вперёд в противостоянии с Польшей.

Встреча продолжалась час и 47 минут.

В первом сете Путинцева уступала со счётом 0:4, но смогла-таки вырвать победу.

В следующем матче на корте сойдутся Елена Рыбакина (7-е место в рейтинге WTA) и Вероника Фальковска, занимающая в топ-листе 263-е место.