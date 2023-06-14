Казахстан выиграл чемпионат Азии по велоспорту

Фото: cycling.kz

Казахстанская сборная выиграла в медальном зачёте Чемпионат Азии по велоспорту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Федерации велоспорта Казахстана.

13 июня завершился чемпионат Азии по велоспорту на шоссе, стартовавший 7 июня в Районге (Таиланд). В финальном соревновании, групповой гонке среди мужчин-элита, золотую медаль выиграл казахстанский гонщик Глеб Брусенский, а Евгений Гидич занял второе место. Дистанция групповой гонки составила 156 километров.

Всего сборная Казахстана завоевала 15 медалей – восемь золотых, четыре серебряных и три бронзовых, став сильнейшей командой по итогам медального зачёта.

"Мы выполнили все поставленные цели, набрали необходимое количество рейтинговых очков для Олимпийских лицензий, - отметил президент Казахстанской федерации велосипедного спорта Нурлан Смагулов. – Мы уже обеспечили себе одну лицензию в Париж благодаря успешному выступлению. Работа тренеров и спортсменов на высоте. Гонки были трудными. Сложный рельеф, аномальная жара. Это была борьба не только с соперниками, но и с погодой, и с самими собой. Ребята настоящие профессионалы".

Первое "золото" принесли спортсмены в категории элита в смешанной командной эстафете: Евгений Федоров, Дмитрий Груздев, Игорь Чжан, Махаббат Умутжанова, Рината Султанова и Марина Кузьмина. Их успех повторила и юниорская сборная, также выиграв смешанную командную эстафету. В составе юниорской команды на старт вышли: Алик Батырхан, Мансур Бейсембай, Михаил Подлужный, Виктория Марчук, Екатерина Удовыкина и Евгения Заам.