Казахстан выиграл 11 боев подряд на молодежном чемпионате Азии по боксу

Казахстанские боксеры продолжают успешно выступать на молодежном чемпионате Азии-2024 в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Во второй день соревнований на ринг вышли шесть боксеров и все они добились побед. Бои проходили в рамках турнира среди спортсменов до 22 лет.

Таким образом, боксеры из Казахстана выиграли уже одиннадцать боев подряд на МЧА-2024: в первый день турнира отечественные спортсмены, выступавшие на молодежных соревнованиях, одержали пять побед.