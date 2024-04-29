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Казахстан выиграл 11 боев подряд на молодежном чемпионате Азии по боксу

Сегодня, 09:28
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sport-pulse.kz Сегодня, 09:28
Сегодня, 09:28
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Фото: sport-pulse.kz

Казахстанские боксеры продолжают успешно выступать на молодежном чемпионате Азии-2024 в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Во второй день соревнований на ринг вышли шесть боксеров и все они добились побед. Бои проходили в рамках турнира среди спортсменов до 22 лет. 

Таким образом, боксеры из Казахстана выиграли уже одиннадцать боев подряд на МЧА-2024: в первый день турнира отечественные спортсмены, выступавшие на молодежных соревнованиях, одержали пять побед.

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