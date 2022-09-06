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  • Казахстан всех призывает к миру - организатор VII Съезда мировых лидеров и традиционных религий
BaigeNews.kz Сегодня, 18:15
143
Фото: BaigeNews.kz

Казахстан всех призывает к миру - организатор VII Съезда мировых лидеров и традиционных религий

Почему именно Нур-Султан стал местом проведения VII Съезда мировых лидеров и традиционных религий, расказала представитель организаторов Назым Жангазинова в эфире проекта "2022", передает BaigeNews.kz

"Понтифик едет в Казахстан, потому что мы являемся такой страной, которая всех призывает к миру. Это наш бренд: Казахстан - площадка для переговоров. Это круто, что мы его сохранили и дальше поддерживаем. В нашей столице и конгресс-центры, дворцы независимости, и так далее. Они все построены для того, чтобы проводить крупные мероприятия и выходить на правильные диалоги", - рассказала Жангазинова. 

Она добавила, что в рамках съезда представители конкурирующих религий сядут за один стол и будут говорить о мире во всем мире. Весь этот опыт можно будет направить не только на внешнюю политику, но и на внутреннюю.

Напомним, Глава Римско-Католической церкви проведёт мессу в рамках VII съезда лидеров мировых и традиционных религий, в которой он примет участие. Посетить мессу может любой желающий. Подробнее об этом в нашем материале

Предыдущий визит в Казахстан главы РКЦ, а именно Папы Римского Иоанна Павла II, состоялся с 22 по 25 сентября 2001 года. Папа Франциск является первым главой РКЦ, подтвердившим своё участие в съезде лидеров мировых и традиционных религий, которые традиционно проводятся каждые три года в столице Казахстана.

 

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#Папа Римский #религия #проект 20:22
Сегодня, 18:15
143
Артём Волков Журналист

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