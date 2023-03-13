Казахстан временно запретил ввоз говядины из Бразилии

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Комитет ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза РК с 9 марта ввел временные ограничения на ввоз КРС и говядины из Бразилии. Основанием для этого послужила информация Всемирной организации здоровья животных (WAHIS) о регистрации в этой стране губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота (BSE), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на eldala.kz.

По данным Комитета ветеринарного контроля, запрещается ввоз и транзит в Казахстан с территории Бразилия следующих товаров:

живой крупный рогатый скот;

кровь и кровосодержащие продукты крупного рогатого скота;

говядина на кости;

говяжьи субпродукты;

кишечное сырье полученное от крупного рогатого скота, за исключением зачищенных оболочек;

говядина, полученная путем механической обвалки;

бескостная говядина, полученная от крупного рогатого скота возрастом старше 30 месяцев;

месяцев; переработанные белки крупного рогатого скота, предназначенные в корм продуктивным животным и корма для продуктивных животных, в состав которых входят переработанные белки крупного рогатого скота, за исключением белков молока.

Отметим, что замороженная говядина из Бразилии является наиболее дешевой и завозится многими странами мира, в том числе Казахстаном.