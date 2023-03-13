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рixabay Сегодня, 05:32
102
Сегодня, 05:32
102
Фото: рixabay

Казахстан временно запретил ввоз говядины из Бразилии

Комитет ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза РК с 9 марта ввел временные ограничения на ввоз КРС и говядины из Бразилии. Основанием для этого послужила информация Всемирной организации здоровья животных (WAHIS) о регистрации в этой стране губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота (BSE), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на eldala.kz.

По данным Комитета ветеринарного контроля, запрещается ввоз и транзит в Казахстан с территории Бразилия следующих товаров:

  • живой крупный рогатый скот;
  • кровь и кровосодержащие продукты крупного рогатого скота;
  • говядина на кости;
  • говяжьи субпродукты;
  • кишечное сырье полученное от крупного рогатого скота, за исключением зачищенных оболочек;
  • говядина, полученная путем механической обвалки;
  • бескостная говядина, полученная от крупного рогатого скота возрастом старше 30 месяцев;
  • переработанные белки крупного рогатого скота, предназначенные в корм продуктивным животным и корма для продуктивных животных, в состав которых входят переработанные белки крупного рогатого скота, за исключением белков молока.

Отметим, что замороженная говядина из Бразилии является наиболее дешевой и завозится многими странами мира, в том числе Казахстаном.

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#экспорт #мясо #Казахстан
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:32
102
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