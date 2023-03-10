Казахстан возобновляет авиасообщение с Туркменистаном

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Авиакомпания "Туркменистан" планирует с 26 марта этого года возобновить регулярные пассажирские полёты между двумя Казахстаном и Туркменистаном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации МИИР РК.

Рейсы будут выполняться по маршруту Алматы – Ашхабад с частотой 2 рейса в неделю по вторникам и четвергам на воздушных судах типа "Боинг-737".