Казахстан возглавил ОДКБ

С 1 января 2024 года председательство в ОДКБ перешло к Республике Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

В ноябре 2023 года на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил ряд приоритетных направлений, на которых необходимо сфокусировать деятельность Организации в период председательства Казахстана.

Первое. Сотрудничество ОДКБ с заинтересованными странами и международными организациями в сфере безопасности. Предлагаем сосредоточиться на поддержании наработанного уровня взаимодействия с Организацией Объединенных Наций и её структурами. Эта работа ведётся на основе Совместной декларации о сотрудничестве между секретариатами ОДКБ и ООН от 18 марта 2010 года. Выступаем за дальнейшее углубление сотрудничества с СНГ и ШОС. Конкретные шаги для этого определены в "Практических мерах по укреплению сотрудничества ОДКБ с СНГ и ШОС", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Вторым важным направлением работы было предложено взаимодействие по вопросам военного сотрудничества. По мнению лидера Казахстана, в доработке нуждается нормативно-правовая база по вопросам обеспечения оперативного развёртывания Коллективных сил ОДКБ.

"Это касается беспрепятственного и беспосадочного транзита контингентов, полётов военной авиации и других аспектов. Также следует продолжить развитие системы подготовки военных кадров и военно-научного потенциала государств – членов ОДКБ. Особый акцент предлагается сделать на раскрытии миротворческого потенциала Организации. Ключевая роль в этом отводится деятельности специального представителя Генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества", – сказал глава государства.

В выступлении ещё одним приоритетом было обозначено развитие сотрудничества по противодействию международному терроризму и экстремизму.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, пристальное внимание будет уделяться антитеррористической составляющей системы коллективной безопасности.

По словам президента, Организация также должна противодействовать незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Токаев также считает значимыми направлениями работы борьбу с незаконным оборотом оружия и организованной транснациональной преступностью, углубление сотрудничества по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, противодействие преступлениям в сфере информационных технологий.