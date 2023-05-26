Казахстан в ЕАЭС: быть или не быть. Мнения политологов

Фото: пресс-служба президента Казахстана

Казахстанские политологи в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz прокомментировали участие Касым-Жомарта Токаева на прошедшем форуме ЕАЭС в Москве.

Президент отметил, что, учитывая преобразившуюся картину глобальных товарных потоков, сейчас принципиально важно отслеживать и по возможности создавать новые направления во всём регионе.

Глава государства также высказался на деликатную тему о союзе Беларуси и России.

"Есть ещё один деликатный момент, так сказать, концептуальная реальность или специфика, которую нам нужно учитывать. Это наличие в рамках Евразийского экономического союза Союзного государства в лице Беларуси и России. Концептуальная и идеологическая основа этого Союза достаточно серьёзная – это взаимное признание исторической общности белорусского и русского народа, признание культурной, языковой, религиозной идентичности, то есть признание наличия одного народа, одного государства", - сказал президент.

Комментируя эту цитату, политолог Талгат Калиев отметил, что это было выражением обобщённой позиции остальных участников ЕАЭС.

"Президент обладает способностью в силу своего дипломатического опыта достаточно корректно, но твёрдо доносить позицию. В данной ситуации речь идёт о распределении таможенных пошлин, поскольку мы пользуемся прежним распределением, когда основной грузопоток шёл через Россию, и поэтому они получали свыше 80 процентов, Казахстан – 6,9 процентов, Беларусь и Армения также получили определённый объём. Сейчас, когда пропорции изменились, необходимо приводить эти соотношения в соответствие с реальным грузопотоком. Россия и Беларусь состоят в едином союзном государстве, наверное, и оба, находясь под санкциями, должны выступать как единый субъект, а не как два голоса. Подобные вещи надо пересматривать. Самое главное – что данное объединение не рассматривается в сторону политического изменения, интеграции", - сказал политолог.

Он также подчеркнул, что ЕАЭС, прежде всего, союз экономический, а не политический:

"Инициативы Беларуси о формировании ответных санкций на уровне ЕАЭС неприемлемы. Поскольку наш экономический союз не предполагает ограничение суверенитета. Свои отношения с третьими странами мы выстраиваем самостоятельно".

Одним из преимуществ членства Казахстана в ЕАЭС Калиев назвал увеличение грузопотока:

"Треть нашего товарооборота связана с ЕАЭС. Выйти из союза не можем, мы просто парализуем нашу экономику. Нам необходимо сохранять действующие экономические связи".

Политолог Замир Каражанов отметил, что сотрудничество в рамках союза сопровождается рисками на попадание вторичных санкций.

"Мы будем вести сотрудничество, не затрагивая санкции. Риски, связанные с этим, есть.

Поэтому в инвестиционных, торговых отношениях между странами это будет учитываться.

Вспомните, как было с российским "Сбербанком", который покинул Казахстан, так как попал под санкции. В прошлом году те торговые партнеры Казахстана, которые работали в России, вынуждены были сворачивать сотрудничество с Россией.

Вспомните, Евразийскую группу Машкевича, когда говорилось о том, что нужно искать новые рынки и новые транзитные маршруты. Оценивалась сумма, которая обойдётся ему. Но в любом случае эта цифра меньше, чем если бы компания попала под санкции. В этом случае Евразийская группа была бы на грани выживания.

Эти моменты, компании, которые будут сотрудничать с Россией, должны учитывать. В Центрально-азиатском регионе такие факты были. Это, например, узбекские компании, которые занимались грузоперевозками и отправляли в Россию груз, который попал под санкции. В результате их счета на Западе заморозили. Возможно, в будущем, если будут повторения с их стороны, дальше будут вводиться жёстче санкции", - сказал политолог.

По его словам, Казахстан не будет сворачивать сотрудничество с Россией, насколько это позволяют санкции.

"Там, где возникают проблемы с санкциями, и есть риски вторичных санкций. Поэтому Казахстан будет искать альтернативу, то есть компенсировать за счёт сотрудничества с другими странами. Это могут страны, с которыми уже сейчас сотрудничает Казахстан".

Тема санкций - наиважнейшая всех визитов европейских политиков в Казахстан.

"В прошлом году, когда приезжал Блинкен, соблюдений санкций было центральной темой переговоров. Европейские страны в конце прошлого года сообщили, что после того, как принят пакет акций, они будут следить за тем, чтобы исполнялись. То есть, они будут следить за тем, что происходит на границе с Россией. Страны, которые граничат с Россией или сотрудничают с ней, попадают в группу риска. К ним будет повышенное внимание. Это будет вводить ограничение, сокращение торговли в рамках ЕАЭС", - указал политолог.

Правительство Казахстана взяло на себе обязательства соблюдать эти санкции, но это "не гарантирует что какие-то компании решат их обойти или нарушить", отметил Каражанов.

"Но санкции будут применять в отношение самих компаний, не к Казахстану. Так как мы принимаем меры для того, чтобы их соблюдать. Если кто-то их нарушит, вопросы будут к самим компаниям".

До осложнения геополитической ситуации в мире в ЕАЭС были свои внутренние проблемы, которые со временем лишь усложнились:

"В ЕАЭС были проблемы, связанные с ограничениями и изъятиями товаров. Тогда они сильно не решались, напротив, по ограничениям росло количество взаимных проблем. Добавились ещё санкции теперь, они будут ограничивать торговлю".

Вопросы экономической интеграции в ЕАЭС решались не так быстро, как это было необходимо странам-участникам союза:

"В ЕАЭС есть проблема торговли. До этого были предложения по диверсификации экономики. Прошлогодние события сильно повлияли на то, что многие российские предприятия начали переезжать в Казахстан. До этого было много подобных предложений, но они не воплощались в жизнь, не были дееспособны. После санкций к нам пришли новые кадры и инвестиции. В условиях ЕАЭС об этом были разговоры, но ничего не предпринималось. Обсуждались многие проекты, но только единицы из них реализовывались".

Политолог добавил, что на ситуацию влияет и состояние экономики в данный момент.