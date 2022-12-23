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minenergy.uz Вчера, 14:43
359
Вчера, 14:43
359
Фото: minenergy.uz

Казахстан увеличивает объёмы поставки нефти в Узбекистан

В рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан страны договорились об увеличении в 2023 году поставок казахстанской, транзите российской нефти и строительстве газохранилищ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Узбекистана. 

"Министерствами энергетики Узбекистана и Казахстана достигнут ряд договорённостей о развитии двустороннего сотрудничества. В частности подписано соглашение на сумму 150 миллионов долларов США на поставку 300 000 тонн казахстанской нефти и нефтепродуктов в Узбекистан в 2023 году. В рамках документа будут проведены работы по увеличению объёма поставок нефти до трёх миллионов тонн в год", - говорится в соглашении. 

В Минэнерго также рассказали о соглашении на девять миллионов долларов США о транзите 300 000 тонн российской нефти через территорию Казахстана в Узбекистан в 2023 году.

В Узбекистане стороны также договорились о проведении модернизации существующих подземных хранилищ газа и строительстве новых, а также о развитии газотранспортной системы в целом.

"Подписан меморандум о взаимопонимании с казахстанской компанией QazaqGaz и комитетом по геологии и минеральным ресурсам Республики Узбекистан по проведению геологоразведочных работ и реализации проектов на территории Республики Узбекистан и Республики Казахстан. В рамках меморандума конкретные предложения будут подготовлены совместными рабочими группами до 1 мая 2023 года. Подписано также соглашение о строительстве современной угольной ТЭС мощностью до 2000 МВт в Республике Казахстан и реализации проекта по доставке произведенной электроэнергии потребителям Узбекистана. В 2023 году будет разработана технико-экономическая основа проекта", - добавили в министерстве Узбекистана.

Там добавили, что между компанией "Казфосфат" и АО "Узкимёсаноат" запущен масштабный проект стоимостью 1,3 миллиарда долларов по производству фосфорных и комплексных минеральных удобрений в химической промышленности.

        






    

    

                



        
        
     
        
     
        
     
        
         
    
        
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                                BaigeNews.kz
                            
                            

                            
    
                                                            

                        

                    

                                    


        

            
                Вчера, 14:43            
            

                
                
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