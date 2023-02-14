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Казахстан увеличил поставки угля через Россию в 2022 году
Казахстан, замещая российский уголь в Европе, увеличил экспорт собственного угля через Россию в 2022 году на 11 процентов, до 9,9 миллиона тонн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Коммерсантъ".
Издание отмечает, что от роста поставок выигрывают прежде всего порты Латвии, отгрузка казахского угля через которые увеличилась многократно. По мнению экспертов, дальнейший рост экспорта может быть затруднён, поскольку цены на энергетический уголь в Европе серьёзно снизились по сравнению с осенью 2022 года.
После ввода европейского эмбарго на российский уголь Казахстан стал одной из стран, которые замещают российские поставки на рынке ЕС. По данным Eurostat, за 11 месяцев 2022 года страны ЕС увеличили импорт угля из Казахстана до 4,9 миллиона тонн против 780 тысяч тонн в аналогичный период 2021 года.
Argus считает, что первом квартале 2023 года возможно увеличение отгрузок из Казахстана в направлении портов Прибалтики и Польши в силу скидок на железнодорожный транзит по территории России.
В моменте, отмечает Борис Красноженов из Альфа-банка, Казахстан замещает 20 процентов объёмов, ранее поставляемых в ЕС Россией. Дальнейший рост экспорта будет связан с развитием обогатительных мощностей и повышением качества казахского угля.
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