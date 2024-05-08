Казахстан уступил Узбекистану звание лучшего боксёра чемпионата Азии
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Организаторы молодежного чемпионата Азии-2024 по боксу в Астане назвали лучшего боксера турнира среди спортсменов до 22 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Им стал узбекистанский супертяж Джахонгир Зокиров, нокаутировавший в поединке за "золото" в весовой категории свыше 92 килограммов казахстанца Аманата Сабыргали.
Напомним, на мужском и женском турнирах U-22 Казахстан в общей сложности завоевал 14 золотых, 9 серебряных и 1 бронзовую медали. Чемпионами стали Кенже Муратулы (51 кг), Нурсултан Алтынбек (54 кг), Елнур Суюнбай (67 кг), Сабыржан Аккалыков (71 кг), Диас Молжигитов (75 кг), Ерасыл Жакпеков (80 кг), Темирлан Мукатаев (86 кг), Бекнур Батырбек (92 кг); Гульнар Турапбай (50 кг), Шахназ Исаева (60 кг), Акнар Ишанова (66 кг), Жасмин Кизатова (70 кг), Диана Магауяева (81 кг) и Елдана Талипова (+81 кг).
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