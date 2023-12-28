Казахстан уходит от сырьевой модели экономики — премьер-министр

О том, какие меры принимает правительство для развития экономики Казахстана, рассказал премьер-министр Алихан Смаилов в интервью телеканалу "24KZ", передаёт BaigeNews.kz.

Он подчеркнул, что республика, обладая серьёзной ресурсной базой, традиционно занимается добычей и экспортом сырья. Вместе с тем в последние годы ситуация кардинально меняется – акцент смещается на развитие отраслей более высокого передела.

"За последние 5 лет в структуре промышленности уже произошли качественные изменения. На сегодняшний день обрабатывающая промышленность догнала по своим объёмам добывающую и продолжает расти дальше", — подчеркнул премьер-министр.

Алихан Смаилов добавил, что правительством принят ряд новых мер в этом направлении. Запущен механизм обеспечения внутренних переработчиков сырьём по ценам ниже рыночных. Новые производства обрабатывающей промышленности будут освобождаться от налогов на срок до трёх лет.

Кроме того, предоставляется налоговая льгота для организации новых производств в обрабатывающем сегменте. Это касается импорта оборудования, которое не производится в стране.

"Мы также продолжим содействовать реализации новых проектов. Для этого предусмотрены бюджетные средства в размере более 600 млрд тенге, включая льготное кредитование", — отметил глава правительства.

По итогам года ожидается ввод в эксплуатацию около 300 новых проектов в несырьевых секторах на сумму 1,6 трлн тенге, из них в обрабатывающей промышленности – 170 проектов на сумму порядка 800 млрд тенге.

"Например, в индустриальной зоне Сарани начато производство бытовой техники мощностью 1,1 млн единиц продукции. В Костанайской области стартовало строительство нового автомобильного завода KIA с углубленной локализацией, мощностью 70 тыс. автомобилей в год. В Актюбинской области запущено производство мобильных буровых установок", — озвучил Алихан Смаилов.

Наряду с этим в области Жетысу модернизирован и расширен завод по производству керамических плит, который также приведёт к снижению их импорта.