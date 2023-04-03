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Казахстан стремится всеми силами помочь прекратить кровопролитие - МИД о ситуации в Украине Сегодня, 18:02
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Сегодня, 18:02
118

Казахстан стремится всеми силами помочь прекратить кровопролитие - МИД о ситуации в Украине

Замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко в интервью агентству DW в Берлине, высказал чёткую позицию республики по поводу конфликта в Украине, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы достаточно чётко обозначили свою позицию. Заключается она в необходимости уважения территориальной целостности государств на основе Устава ООН. В том числе, конечно же, и Украины. Эта позиция понятна всем нашим партнёрам. Мы чётко говорим, что мы не занимаем ни пророссийскую, ни проамериканскую, ни прокитайскую позицию. Наша позиция - проказахстанская, в основе нашей внешней политики лежат наши национальные интересы", - заявил он.

Василенко отметил, что для Казахстана с населением в 20 миллионов человек, среди которых - 3,5 миллиона русских, 250 тысяч этнических украинцев, - это очень близкий конфликт, трагическая война. 

"Поэтому Казахстан стремится всеми силами помочь прекратить кровопролитие и внести свой вклад в урегулирование конфликта. Наш президент уже неоднократно говорил о том, что Казахстан готов сыграть роль посредника в случае, если такая роль будет востребованной Россией и Украиной. Мы поддерживаем все другие усилия. Выступили в поддержку так называемого "мирного плана" из 12 пунктов, предложенного Китаем. Мы будем рады, если этот план или другие усилия международного сообщества поспособствуют прекращению кровопролития и возвращению этого конфликта в русло дипломатического урегулирования. Мы готовы сыграть свою роль, если стороны нас об этом попросят", - сказал представитель МИД.

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Сегодня, 18:02
118
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