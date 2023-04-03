Казахстан стремится всеми силами помочь прекратить кровопролитие - МИД о ситуации в Украине

Замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко в интервью агентству DW в Берлине, высказал чёткую позицию республики по поводу конфликта в Украине, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы достаточно чётко обозначили свою позицию. Заключается она в необходимости уважения территориальной целостности государств на основе Устава ООН. В том числе, конечно же, и Украины. Эта позиция понятна всем нашим партнёрам. Мы чётко говорим, что мы не занимаем ни пророссийскую, ни проамериканскую, ни прокитайскую позицию. Наша позиция - проказахстанская, в основе нашей внешней политики лежат наши национальные интересы", - заявил он.

Василенко отметил, что для Казахстана с населением в 20 миллионов человек, среди которых - 3,5 миллиона русских, 250 тысяч этнических украинцев, - это очень близкий конфликт, трагическая война.