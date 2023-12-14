Казахстан стал шестым на этапе Кубка мира по фехтованию

Казахстан вошел в 10-ку сильнейших на этапе Кубка мира по фехтованию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге успешно выступила на этапе Кубка мира в Ванкувере (Канада) - наши спортсмены заняли шестое место. Первое место у Японии, второе - у Италии, у Венесуэлы - третье.

В индивидуальных соревнованиях Руслан Курбанов стал десятым.