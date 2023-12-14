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Казахстан стал шестым на этапе Кубка мира по фехтованию

Сегодня, 10:21
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olympic.kz Сегодня, 10:21
Сегодня, 10:21
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Фото: olympic.kz

Казахстан вошел в 10-ку сильнейших на этапе Кубка мира по фехтованию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге успешно выступила на этапе Кубка мира в Ванкувере (Канада) - наши спортсмены заняли шестое место. Первое место у Японии, второе - у Италии, у Венесуэлы  - третье.

В индивидуальных соревнованиях Руслан Курбанов стал десятым.

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