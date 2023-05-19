Казахстан стал лидером по скорости интернета среди стран ЕАЭС и Центральной Азии

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Самую быструю скорость в регионе продемонстрировал отечественный оператор мобильной связи.

В апреле в рейтинге стран по скорости интернета Казахстан поднялся на 11 строчек и занял 72-е место, опередив все страны ЕАЭС и Центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

В целом скорость интернета в Казахстане увеличилась за год на 47,9 процента: с 20,7 Мбит/с в апреле 2022-го до 30,62 Мбит/с в 2023 году. Разница с другими рассматриваемыми странами значительная. Так, в Армении скорость составила 26,25 Мбит/с, в Кыргызстане — 25,83 Мбит/с, в Узбекистане и Таджикистане — лишь 20,9 и 11,38 Мбит/с соответственно.

Среди всех операторов в Центральной Азии в четвёртом квартале 2022 года самую высокую среднюю скорость загрузки мобильного интернета показал казахстанский мобильный оператор: 27,25 Мбит/с, что превышает среднюю скорость загрузки за аналогичный период 2021 года (26,13 Мбит/с). На втором месте расположился оператор Кыргызстана со скоростью 23,56 Мбит/с. При этом худшие показатели продемонстрировали три оператора мобильной связи Таджикистана.

Если рассматривать отдельные города, то в четвёртом квартале 2022 года первое место по скорости интернета в ЦА занял Алматы. Средняя скорость загрузки в мегаполисе составила 25,78 Мбит/с, а средняя скорость передачи — 11,06 Мбит/с.

"Высокие скорость и качество интернета в Казахстане обусловлены стабильными и значительными вливаниями инвестиций в отрасль. Так, к примеру, только за четыре месяца текущего года инвестиции в сектор информации и связи составили 30,3 миллиарда тенге — на 16,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом за январь–декабрь 2022-го капвложения увеличились на 39,1 процента за год, до рекордных 178,9 миллиарда тенге", - говорится в сообщении.

По данным конъюнктурного обследования БНС АСПиР РК, участники телеком-сектора страны в основном инвестируют в такие направления, как замена старого оборудования, расширение производственных мощностей с целью увеличения числа абонентов, внедрение новых технологий, рационализация существующих услуг, рационализация материально-технического обеспечения, ввод новых производственных мощностей при неизменном числе абонентов.