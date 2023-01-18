Казахстан сможет вернуть из Франции украденные активы

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Принятие законопроекта о ратификации договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Казахстаном и Францией даст возможности для возвращения незаконно выведенных денег, передаёт BaigeNews.kz.

"Если во Франции найдут капитал, принадлежащий народу Казахстана, есть ли законные пути возвращения его в Казахстан в рамках этого договора?" — поинтересовался мажилисмен Ерлан Саиров на пленарном заседании.

Замгенпрокурора Асет Чиндалиев ответил утвердительно.



"Да. Этот договор как раз даёт доступ к банковским счетам, обыску и конфискации имущества. В этом договоре всё это указано. Если мы увидим, что во Францию вывели капитал, добытый незаконным путём, мы можем направить запрос во Францию. Уже их следственные органы после ознакомления с банковским счётом и имуществом предоставляют нам информацию. Либо по нашему запросу могут выставить арест, ограничения. Если нам нужно, то можно проводить и изъятие", — ответил замгенпрокурора Асет Чиндалиев.

Депутаты мажилиса приняли законопроект о ратификации договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Казахстаном и Францией.