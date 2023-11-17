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Казахстан - Сан-Марино: шансы сборной выйти на Евро-2024

Сегодня, 20:18
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baigenews.kz Сегодня, 20:18
Сегодня, 20:18
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Фото: baigenews.kz

Сборная Казахстана сегодня сыграет с Сан-Марино в отборе на Евро-2024. Матч пройдёт на "Астане арене".

Об игре, составах команд и шансах национальной команды выйти на Евро в интервью BaigeNews.kz рассказал спортивный журналист Ерден Жалгасов.

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

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