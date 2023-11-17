Казахстан - Сан-Марино: шансы сборной выйти на Евро-2024
Сегодня, 20:18
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Сегодня, 20:18Сегодня, 20:18
158Фото: baigenews.kz
Сборная Казахстана сегодня сыграет с Сан-Марино в отборе на Евро-2024. Матч пройдёт на "Астане арене".
Об игре, составах команд и шансах национальной команды выйти на Евро в интервью BaigeNews.kz рассказал спортивный журналист Ерден Жалгасов.
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