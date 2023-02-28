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Казахстан продолжит придерживаться многовекторной внешней политики - Тлеуберди Сегодня, 20:00
105
Сегодня, 20:00
105

Казахстан продолжит придерживаться многовекторной внешней политики - Тлеуберди

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что страна рассматривает отношения с Россией как альянс, действующий в рамках многосторонней структуры, передаёт BaigeNews.kz.

"Казахстан имеет исторические связи как с Россией, так и с Украиной. Наши экономики действительно взаимосвязаны вот уже длительное время. И именно по этой причине ситуация является очень сложной для нас, для нашей экономики. Тем не менее, мы на данный момент не видим каких-либо рисков или угроз со стороны Российской Федерации. Казахстан является членом ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. Наряду с другими государствами, которые граничат с Россией или же находятся в этом регионе. И поэтому мы рассматриваем взаимоотношения с Россией в качестве альянса, который функционирует в рамках этих многосторонних структур. Что же касается двустороннего сотрудничества или двусторонних взаимоотношений, у нас имеется солидная правовая база", - сказал министр.

Он отметил ещё один важный момент - завершена делимитация границ между Россией и Казахстаном.

"Вы знаете, что это самая длинная сухопутная граница в мире. Казахстан продолжает выполнять свою многовековую внешнюю политику, мы пытаемся сохранить систему сдержек и противовесов с тем, чтобы обеспечить взаимовыгодное сотрудничество и взаимоотношение со всеми странами мира", - заключил он.

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#политика #Мухтар Тлеуберди #МИД
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:00
105
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