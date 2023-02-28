Казахстан продолжит придерживаться многовекторной внешней политики - Тлеуберди

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что страна рассматривает отношения с Россией как альянс, действующий в рамках многосторонней структуры, передаёт BaigeNews.kz.

"Казахстан имеет исторические связи как с Россией, так и с Украиной. Наши экономики действительно взаимосвязаны вот уже длительное время. И именно по этой причине ситуация является очень сложной для нас, для нашей экономики. Тем не менее, мы на данный момент не видим каких-либо рисков или угроз со стороны Российской Федерации. Казахстан является членом ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. Наряду с другими государствами, которые граничат с Россией или же находятся в этом регионе. И поэтому мы рассматриваем взаимоотношения с Россией в качестве альянса, который функционирует в рамках этих многосторонних структур. Что же касается двустороннего сотрудничества или двусторонних взаимоотношений, у нас имеется солидная правовая база", - сказал министр.